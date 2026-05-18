静岡･焼津市の駿河湾深層水体験施設「アクアスやいづ」で、排水施設の一部に破損や設備の故障が発生し営業を休止しています。再開のめどはたっていません。焼津市によりますと、おととい16日、営業終了後に2階プールの排水作業を始めたところ、排水管の一部が破断して1階事務所の天井に穴があき、1階部分が水をかぶったため事務機器などに被害が出たということです。なお、2階のプールの水は200トンから300トンあった