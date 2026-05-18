名古屋の東山動植物園で飼育していたメスのユキヒョウ「リアン」が死にました。 【写真を見る】東山動植物園 メスのユキヒョウ｢リアン｣死ぬ 前日まで食欲もあり元気 オスの｢ユキチ｣と仲良く暮らす 5月31日まで献花台 「リアン」は2011年5月生まれの15歳で、札幌の円山動物園で生まれ、2016年3月に東山動植物園に来園しました。 オスの「ユキチ」と仲良く暮らしていましたが、17日朝、寝室で死んでいるのを飼育員が見つけました