みなさんは何歳くらいの記憶が残っているだろう。医学論文を調べてみると、脳の海馬の関係で、成人が長く記憶に残すのは早くとも3〜5歳くらいからの出来事だという。とはいえ、3〜5歳の頃の日々を細かく覚えている人は、そうそういないのではないか。たとえば編集部のあるスタッフは3歳のときにまわりに砂糖がついた大きな飴玉をそのまま飲み込んでしまい、父親に逆さづりにされて背中をたたかれた記憶があるというが、そのあとの