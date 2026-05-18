【新華社ウルムチ5月18日】初夏を迎えた中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州の阿克塔斯（アクタス）姑娘峰風景区で、夜明けまで降り続いた雨がやみ、朝の光が草原を照らした。やがて虹が現れ、雪山と松林、立ち込める霧と相まって幻想的な風景を織り成した。（記者/丁磊）