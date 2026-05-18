高市首相が今年度補正予算案の編成を含めて中東情勢を受けた物価高などへの対応への資金面の手当てを検討するよう指示したことをめぐり、木原官房長官は18日午後の会見で「マーケットから信任を得ることが重要だ」と強調しました。政府はこれまで国会などで、補正予算案編成について、「直ちに必要な状況とは考えていない」などと答弁していました。木原長官はこれまでの政府答弁と今回の補正予算検討の整合性を問われ、「これまで