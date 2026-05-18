吉本興業は18日から、1年目芸人総勢241人による公式YouTubeが一斉始動すると発表した。【画像複数】YouTubeチャンネル開設する若手芸人のサムネ吉本興業が運営するMCN（マルチ・チャンネル・ネットワーク）「OmO（オモ）」で、2026年度から吉本興業所属となった1年目の芸人、総勢241人（東京167人・大阪74人）による公式YouTubeチャンネルを一斉に始動する。今回スタートするチャンネルは、漫才やコント、独自の視点による「