巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が17日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。「野球センスがある」と思う他球団の現役選手を実名で挙げた。54歳の男性リスナーから、飲み会で締めのあいさつをしないといけない時は“金八先生”のモノマネでそれっぽい“いいこと”を言って乗り切る、必ずウ