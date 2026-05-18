ズワイガニの資源量の推移水産庁は18日、日本海沿岸におけるズワイガニの年間漁獲枠の上限を現行から19％下げて3千トンにすると決めた。海流変化の影響で2027年には成体のカニの数が半分程度に減少する恐れがあり、資源保護に動く。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となる。18日の水産政策審議会の分科会で了承された。水産研究・教育機構によると、この海域のズワイガニの推定資源量は25年に約2万8千