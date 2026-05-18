政府はサイバー攻撃への悪用が懸念されているAI＝「クロード・ミュトス」をめぐり、関係省庁会議を開いて対策パッケージを取りまとめました。高性能AIの積極活用などを通じて脆弱性の早期発見・対応に取り組むとしています。また、重要インフラ事業者や政府機関などには組織トップや経営層のリーダーシップの下、基本的な対策の徹底を求める注意喚起を出しています。会議で松本デジタル相は、「世界最高水準の強靱さの構築に向け、