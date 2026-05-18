プロ野球が開幕して1か月半が経過。ここまでリーグをけん引している“リーダーズ”の躍動を振り返ります。ここまで打率・本塁打・打点でリーグトップにつけているのが、阪神・佐藤輝明選手。昨季は本塁打・打点のタイトルに加え、シーズンMVPに、ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞などタイトルを総なめにしてきた佐藤選手でしたが、今季も勢いそのままにリーグを席巻しています。そんな佐藤選手に打率で2位に迫るのが、DeNAの度