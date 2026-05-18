18日午前6時前、長岡市中の道路でバイクがカーブを曲がり切れず石垣に衝突しました。運転していた長岡市緑町に住む60歳男性が救急搬送されましたが、午前8時前に死亡が確認されました。男性は友人とツーリング中だったとみられ、後ろを走っていた友人が転倒を目撃して通報しました。死因は胸部大動脈損傷でした。警察が事故の原因を調べています。