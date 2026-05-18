新潟市で18日午後3時前、路線バスと歩行していた男児が衝突し、男児が搬送されました。事故があったのは新潟市中央区東中通2番町の国道116号です。信号機のある交差点を通過中の路線バスが、バスの運転士から見て横断歩道を左から右へ渡っていた8歳の小学生男児と衝突しました。男児は救急搬送され、頭蓋骨骨折の重傷ということです。 警察によりますとバスは信楽園病院発、新潟駅行きの路線バスです。当時、バスは新潟市役所