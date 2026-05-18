会社員のAさんは、仕事から帰宅して遅い時間に夕食をとると、満腹のままソファに寝転がってテレビを見るのが日課です。そんな生活を続けていたところ、今年の健康診断でついに糖尿病予備群と指摘されてしまいました。【写真】24歳で希少がん発覚…元グラドルが死去「キレイで元気なままの私を見せていたかった。出会ってくれてありがとう」医師からは「健康のために毎日30分は歩きましょう」と指導を受けたものの、残業でクタク