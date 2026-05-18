ベルギー発のイヤーウェアブランド「Loop（ループ）」が、ハリー・スタイルズが手掛けるライフスタイルブランド「Pleasing」との初コラボレーションによる限定モデル『Pleasing x Loop Experience 2』を発売することが発表された。 （関連：【画像あり】限定モデル『Pleasing x Loop Experience 2』） 本コラボモデルは、ハリー・スタイルズのワールドツアー「Together, To