「ファミリーマート」は、5月19日（火）から、「Nintendo Switch 2」ソフト『ヨッシーとフカシギの図鑑』のキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】4種の「ぬいぐるみ」も販売！ヨッシーコラボ商品一覧■“ヨッシー”だらけ今回、5月21日（木）発売の「Nintendo Switch 2」ソフト『ヨッシーとフカシギの図鑑』の登場にあわせて実施されるのは、対象商品の購入で限定デザインの「オリジナル豆皿」がもらえる企画や、