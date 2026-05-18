ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の姉妹ブランド「goodNess（グッドネス」の1号店「goodNess渋谷」が、5月28日（木）にグランドオープン。渋谷駅直結の渋谷マークシティに、モーニングからランチ、ディナー、さらにはカフェやバー利用まで、幅広いシーンで使えるレストランが誕生する。【写真】最高の1日の始まり「goodNess渋谷」で提供されるモーニングがステキすぎる■朝から晩までハワイを感じられる今回誕生