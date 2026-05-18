テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、先日開催された『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』についてテレビウォッチャーの飲用てれびが解説する。 【画像】フジテレビの大人気マスコットを抱かえるトット 話題をかっさらったのは準優勝の金属バット 出場資格は結成16年以上。全国ネットの漫才賞レースでチャンピオンにな