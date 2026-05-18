18日、県内は各地で30℃を超える“真夏日”となり、府中市や三次市などでは、5月の観測史上最も高い気温を記録しました。17日、34.8℃と全国1位の気温を記録した安芸太田町加計、18日も強い日差しが照りつけ、最高気温は33.9℃まで上がりました。■男性「気持ち的には、もう40℃。めちゃくちゃ汗かいて、今は5月だけど梅雨明けぐらいの気温に感じます。」広島県内では府中市で34.1℃、三次市で33.8℃など3カ所で、5月の観測