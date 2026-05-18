14日に呉市音戸町の船の解体現場で起きた火事は、ほぼ消し止められたものの「鎮火」のめどは立っていません。呉市音戸町渡子の中本船舶工業で起きた火事。18日、上空から現場を見ると煙は上がっておらず、焼けたがれきが散乱していました。■記者リポート「いま大きな音がしました爆発音がしました。」火事は14日の昼すぎに船の解体現場で発生。廃船や廃材が焼け、係留している船にも燃え移りました。周辺の地域には