JR広島駅近くにある集会所の取り壊しを前に、子どもたちによる落書き大会が開かれました。■参加した子ども「壁もいいって言ってたよね？」落書き大会が開かれたのは、若草集会所です。老朽化のため2026年7月ごろに取り壊すのを前に、子どもたちに思い出を作ってもらおうと開催。若草町内会や子ども会のメンバーが参加し、壁や窓ガラスなどに絵やメッセージを描きました。■参加した子どもたち「めっちゃ楽しかっ