先月リニューアルオープンした呉市の大和ミュージアムが累計来館者数１７００万人を達成し、記念セレモニーが行われました。 大和ミュージアムの１７００万人目の来館者となったのは、大阪府から家族６人で初めて訪れた竹林さん親子です。 竹林さんには大和ミュージアムの戸高館長から記念のグッズと１年間のフリーパスが贈呈されました。 １７００万人目の来館者 竹林秋響さん