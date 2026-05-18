18日午後、佐世保港内でフェリーが浅瀬に乗り上げて動けなくなり、乗組員など11人が救助されました。 全員ケガはないということです。 18日午後1時25分頃、佐世保市の佐世保港弁天島灯台から約300メートルの海上を進んでいた “フェリーみしま” が「座礁して右舷側に傾き始めている」と、付近を航行していた船から118番通報がありました。 佐世保海上保安部や船を所有する崎戸商船によりますと、フェリ&#