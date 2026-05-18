記者団の取材に応じる福岡県の服部誠太郎知事＝18日午前、福岡市福岡県は18日、2023〜25年度に開いた講演会での講師への謝礼金に関し、実際の講演時間に、実態の伴わない打ち合わせ時間などを加算して算定していたと発表した。規定額は原則1時間当たり最大9千円だったが、1時間弱の講演で10万円を支払ったケースもあった。担当者は先に決めた金額に合うように不適切に事務処理していたと説明した。一連の講演会は、人と動物の