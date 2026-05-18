およそ8分間でカラダの健康度を測定できる「カラダ測定ポッド」が首都圏のオフィスビルに初めて導入されます。【映像】実際に体験している様子小林里咲記者「測定が終了しました。カラダ年齢は実年齢よりも高い結果でした」「カラダ測定ポッド」は脳や肌、髪、心血管などの6つの分野、50項目のデータを測定し、およそ8分で「カラダ年齢」を表示します。専用のアプリで結果を蓄積して、健康状態を確認することができます。去