りそなホールディングスが、第一ライフグループとJCBと個人向けビジネスで協業していくことを発表しました。りそなホールディングスは、新しい個人向けサービスの「りそなプラス」で第一ライフグループ、JCBと提携することを発表しました。サービスの開始は2026年9月末を予定していて、りそな銀行の口座を持っている人は第一ライフグループ傘下の「ベネフィット・ワン」が提供する140万件以上の優待サービスなどが利用できるほか、