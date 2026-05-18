レバノン南部ナバティエの病院で活動する医師と渡辺紗耶香さん（手前右）＝4月（国境なき医師団提供）イスラエル軍の攻撃が続くレバノン南部で国境なき医師団（MSF）の救急医として活動する渡辺紗耶香さん（38）＝山梨県出身＝が18日までに共同通信のオンライン取材に応じた。空爆で救助活動が困難になり「救えるはずの命も助からない。民間人が、がれきの中に取り残され、犠牲になっている」と訴えた。レバノンでは、親イラン