タイの首都バンコクで列車とバスが衝突し8人が死亡した事故で、列車の運転士から薬物の陽性反応が出たことが分かりました。【映像】バスに貨物列車が衝突する瞬間（実際の様子）バンコク中心部で16日、踏切内に止まっていたバスに貨物列車が衝突し、バスや巻き込まれた車が炎上しました。この事故で少なくとも8人が死亡、30人以上が負傷しています。タイ当局によりますと、列車の運転士の薬物検査をしたところ、陽性反応が出