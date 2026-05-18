週明け１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末と比べ５２０円７３銭（１・０５％）安の４万９２１８円３１銭だった。３営業日連続で下落した。全銘柄のうち、約７割にあたる２２９銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、５９３円３４銭（０・９７％）安の６万８１５円９５銭だった。３営業日連続で下落した。この日は、前週末の米株安や、原油価格の高止まり