栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、この週末に指示役とみられる人物が逮捕されるなど大きな動きがありました。17日に逮捕された指示役とみられる2人は夫婦であることが分かっています。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は5月14日に16歳の高校生4人と共謀し、住人の富山英子さん（69）の胸などを刺すなどして殺害した疑いが持たれています。そして、指示役とみられる2人は神奈川・横浜市に住んでいて