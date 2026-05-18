元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【独占対談】絶好調! セ・リーグ首位の池山監督を直撃! 『バントしない』『8番投手』『3番捕手』勝ってる理由はどこに!?」に出演。ヤクルト・池山隆寛監督が自己分析する自身の監督像に深く感銘を受ける一幕があった。池山隆寛監督○「監督でその言葉を聞くのは正直初めて」今シーズン、主砲の村上