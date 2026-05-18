【その他の画像・動画等を元記事で観る】「料理は勝負！」が信条の異⾊の主⼈公‧秋⼭醬と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な⼈気を博し「週刊少年チャンピオン」で連載されたシリーズ累計発⾏部数1,000万部を超える伝説の激ヤバ料理バトル漫画『鉄鍋のジャン！』（KADOKAWA刊）。今回、テレビ東京での放送情報やメインPV(表ver)が解禁された。放送は2026年7Һ