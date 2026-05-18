上皇ご夫妻は、5月10日に予定されていた大相撲五月場所のご観戦をとりやめられた。宮内庁の発表によれば、美智子さまに少しお疲れの様子がおありだったという。「美智子さまは、上皇さまと仙洞御所や赤坂御用地を散策することを日課にされていますが、途中で立ち止まって呼吸を整えられる様子などがあったそうです。体調の悪化や病気の症状はありませんでしたが、91歳とご高齢であることを考慮し、侍医と相談した上で決められまし