サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をあしらったJR西日本の「ハローキティ新幹線」が2026年5月17日に約8年の運行を終えた。新大阪駅（大阪市）の20番ホームには多くのファンがつめかけ、最終便を「ありがとう」の声で見送った。展示スペースやイラスト入りヘッドカバー、フォトスポットもハローキティ新幹線は、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の世界観をテーマにした500系の「500 TYPE EVA」を改装する形で18年6月