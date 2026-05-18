夏季の｢体操服登校｣ 高松市の桜町中学校では、「体操服」で登校する生徒がいます。 （桜町中学校／佐々木秀幸 生徒指導主事）「暑さ対策のために制服・体操服、自分で選択できるような校則にしています」 桜町中学校では3年ほど前から夏季の「体操服登校」を認めています。 （生徒）「制服に比べると通気性もよくてかなりいい」「（制服で）ずっと座っているときだったりとかは暑いなって感じるときがある。（体