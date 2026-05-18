アイランド・スカイ（画像提供：香川県） クルーズ客船「アイランド・スカイ」が5月下旬から6月1日にかけて高松港に寄港します。 「アイランド・スカイ」はイギリスのノーブルカレドニア社が運航するクルーズ客船で、客室全てがスイート・ルーム。全長は約90m。乗客定員は106人で、乗客の多くが海外からの観光客となると見込まれています。 日本全国の港に停泊しながら金沢と東京を往復す