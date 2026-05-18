福岡県田川市の市長が女性職員からセクハラ被害を訴えられていた問題です。第三者委員会は18日、市長の一部の行為をセクハラと認定した報告書を市に提出しました。18日午前10時すぎ、田川市の安藤正之副市長が第三者委員会の調査報告書を受け取りました。この問題は、田川市の女性職員が村上卓哉市長に交際を強いられたと訴えているものです。村上市長は去年2月の会見で、女性との関係を「不倫だった」と説明しました。一方、女性