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アジア株総じて下落、香港株は続落 東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 25675.18（-287.55-1.11%） 中国上海総合指数 4131.53（-3.86-0.09%） 台湾加権指数 40891.82（-280.54-0.68%） 韓国総合株価指数 7516.04（+22.86+0.31%） 豪ＡＳＸ２００指数 8505.31（-125.53-1.45%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75214.00（-23.99-0.03%） １８日のアジア太平洋株式市場は総じて下落