グリーン英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員 エネルギー価格ショックの二次的影響は基本的に遅行指標であり、消費者物価指数やより広範な経済データに完全に反映されるまでには、おそらくあと1年かかるだろう。 エネルギー価格ショックの二次的影響を見過ごすべきではない。