北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたマインツのＭＦ佐野海舟が１８日、羽田空港に帰国した。初選出となったＷ杯への意気込みを語った。＊＊＊佐野は選出を受けて「ホッとしたとかはなく、うれしさよりも、責任感を感じる気持ちが１番でした」と心情を明かした。メンバー発表前の最後の活動となった３月の英国遠征は弟・航大（オランダ１部ＮＥＣ）とともに兄弟選出を果たしており、日本サッカー