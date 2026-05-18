Ｊ１清水は１８日、国立で行われるＧ大阪戦（２４日）に向け、マスコットキャラクターをラッピングしたロンドンバス「パルちゃんロンドン」を運行すると発表した。ラッピングしたロンドンバスの走行は、Ｊリーグクラブ初の試みとなる。運行期間は１８日から試合当日の２４日まで。日によって走行エリアが異なり、運行スケジュールはクラブ公式ホームページに掲載される。また試合当日は、新宿サザンテラスに展示され、フォトス