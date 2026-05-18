女優・沢尻エリカ（４０）に関する報告にネットで驚きの声が上がった。日本テレビ系バラエティー番組「サクサクヒムヒム」（土曜・午後１１時半）の公式ＳＮＳが１８日までに更新され、「次回のサクヒムは…まさかのご本人登場！『沢尻エリカ』」と２３日放送回に沢尻がゲスト出演することを告知。「赤裸々トークや人生相談も！」とし、ＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介やバナナマン・日村勇紀の代役となるハライチ・澤部佑とトー