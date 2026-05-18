北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたマインツのＭＦ佐野海舟が１８日、羽田空港に帰国した。初選出となったＷ杯への意気込みを語った。＊＊＊佐野は選出を受けて「ホッとしたとかはなく、うれしさよりも、責任感を感じる気持ちが一番でした」と心情を明かした。今大会はボランチを本職とする選手が４人のみの選出（佐野、鎌田大地、田中碧、遠藤航）となり、遠藤もコンディションが不透明な状況