先週も、１５日のＷ杯メンバー発表において選出された欧州組の選手たちが欧州各国リーグで活躍を見せた。スコットランド１部リーグでは、ＦＷ前田大然（セルティック）が３７節マザーウェル戦（３―２）で、フル出場して１ゴールを挙げると、最終節のハーツ戦（３―１）は、終了間際に劇的な決勝ゴールを決め、チームを５連覇に導いた。今季１４得点とした。オランダ１部・フェイエノールトのＦＷ上田綺世は最終節・ズウォレ