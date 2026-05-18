「重慶両江映画・テレビ・アニメ・マンガ文化クリエーティブパーク」内で撮影を行うスタッフ。（資料写真、重慶＝新華社配信）【新華社重慶5月18日】中国重慶市両江新区の産業パーク、水土新城に、使われていなかった商業施設を改造して作られたショートドラマ撮影拠点「重慶両江映画・テレビ・アニメ・マンガ文化クリエーティブパーク」がある。縦型ショートドラマ専用のスーパーファクトリーで、パーク内には300近いロケ施設