◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）東大文学部出身の“異色”の経歴を持つ小笠倫弘調教師＝美浦＝。０６年の開業から２１年目を迎え、オークスへトライアルを制したラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）を送り出す。Ｇ１・１３度目の挑戦。厩舎初のビッグタイトル獲得への期待は大きい。大阪出身で親族に競馬関係者はおらず、馬とは縁のない家庭で育った。転機