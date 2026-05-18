©️ABCテレビ 驚異的な身体能力で数々の難関チャレンジを突破してきた、さや香の石井。新たに挑戦した「ダブルダッチ」でも想像以上の才能を発揮し、まさかの“緊急事態”が発生する展開に……。 【TVer】軽々と技を成功させるさや香・石井に世界チャンピオンもあ然……まさかの「作戦会議していいですか？」 ©️ABCテレビ 今回、石井が挑戦したのは、2本の縄を使ってアクロバティックな技を