西口プロレスの公式Xが18日に更新され、21日に所属する長州小力（54）に関する重要な発表を予定していることを案内した。長州小力は4月に信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反の疑いで書類送検されていた。「西口プロレスに関する重要なお知らせについて」とし、文書を公表。「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、2026年5月21日（木）に、当団体に所属する長州小力に関する重要な発