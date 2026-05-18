週明け18日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比48銭円安ドル高の1ドル＝158円92〜93銭。ユーロは48銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円85〜89銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から、基軸通貨のドルに「有事の買い」の動きが出た。高市早苗首相が物価高対策として、2026年度補正予算案編成も含めた対応の検討を指示したと伝わった。財政悪化の懸念も