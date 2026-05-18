中国外務省は先週開かれた米中首脳会談で、イランや北朝鮮の核問題について「対話と交渉による平和的な問題解決」をアメリカ側に求めたことを明らかにしました。中国外務省郭嘉昆 報道官「中国は、イランや朝鮮半島の核などの問題における一貫した立場を表明し、アメリカに対して関係各国の合理的な懸念を直視し、対話と交渉による平和的な問題解決を堅持するよう求めた」中国外務省の郭嘉昆報道官はこのように述べ、米中首