参政党の神谷代表はきょう、国民健康保険の支払いを逃れる、いわゆる“国保逃れ”に関わったとして、党の地方議員8人に対し、離党勧告の処分としました。参政党神谷宗幣 代表「今回、監督不行き届きでこういった処分を出さざるを得なかったことはですね、我々執行部の責任であるというふうに思っております」“国保逃れ”は、勤務実態の乏しい一般社団法人の理事に就任するなどして負担の軽い社会保険に切り替え、国民健康